Блінкен вважає позицію України у Курській області важливою для майбутніх переговорів

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, 6 січня, що позиція України в російській Курській області має вирішальне значення для будь-яких майбутніх переговорів.

Про це він сказав після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі, пише AFP, передає "Європейська правда".

Як інформують журналісти, Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена хоче забезпечити, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію.

"Їхня позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися в наступному році", – акцентував державний секретар США.

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Блінкен зазначив, що навіть у разі проведення переговорів Україна все одно потребуватиме "адекватних гарантій безпеки", оскільки очільник Кремля Владімір Путін не вважатиме, що "гру закінчено".

"Його імперські амбіції залишаються, і те, що він намагатиметься зробити – відпочити, переоснаститися і, врешті-решт, знову атакувати", – підкреслив він.

Зауважимо, 5 січня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив, що Курська область стала найгарячішим напрямком на фронті: станом на той день, 16:00, там відбулося 42 бої.

Мапа: DeepState

Нещодавно писали, що американська сторона вважає, що Україна може втратити території в Курській області, які наразі утримує, протягом декількох місяців.

Американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.

У Пентагоні раніше прогнозували збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.