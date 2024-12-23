NYT: В США считают, что отправка войск КНДР в Россию была идеей Пхеньяна

Американские разведывательные службы считают, что развертывание северокорейских войск в РФ было идеей Северной Кореи, а не России.

Об этом говорится в публикации издания The New York Times, пишет "Европейская правда".

Когда этой осенью в Россию начали прибывать северокорейские войска, некоторые западные чиновники считали это признаком того, что Кремль отчаянно нуждается в большем количестве солдат, пишет издание.

"Но американские разведывательные службы пришли к выводу, что развертывание войск было идеей Северной Кореи, а не России, хотя президент Владимир Путин быстро поддержал эту идею, говорят американские официальные лица", – говорится в публикации.

Реклама:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Россию не менее 10 тысяч военнослужащих, согласно украинским и западным оценкам. Северокорейцы в основном вошли в состав российских подразделений, которые ведут контрнаступление против украинских сил в Курской области.

Американские официальные лица не считают, что Ким получил что-то немедленное от России в ответ на "помощь" войсками.

По их словам, лидер КНДР, похоже, надеется, что Россия отблагодарит его в будущем, предлагая поддержку в дипломатической борьбе, помощь в случае возникновения кризиса и предоставление технологий.

Американские официальные лица заявили, что для России важно заручиться поддержкой Северной Кореи и Ирана, которые оказывали ей военную помощь во время войны. Это позволило России поддерживать интенсивный артиллерийский обстрел на линии фронта и оказывать давление на украинские города, атакуя объекты критической инфраструктуры с помощью беспилотников.

Недавно украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после штурмов.

А в Пентагоне прогнозируют увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области.