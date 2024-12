Главы МИД Нидерландов и Латвии отреагировали на "рождественский" обстрел РФ Украины

Министры иностранных дел Нидерландов и Латвии отметили, что демонстративный обстрел Россией украинской энергосистемы на Рождество свидетельствует, что Кремль не стремится к миру.

Об этом они заявили в своих X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп сообщил своим подписчикам, что утром 25 декабря Россия совершила очередную массированную атаку по украинской энергосистеме.

On Christmas morning, Russia launched another massive attack on Ukraine's energy sector. This malicious timing shows that Putin is not interested in peace, only in the destruction of Ukraine. In 2025, we will remain committed to stop this cruel aggression.

"Такой злонамеренный выбор времени демонстрирует, что Путина не интересует мир, он хочет лишь разрушения Украины. В 2025 году мы продолжим прилагать усилия для того, чтобы остановить эту жестокую агрессию", – заявил он.

"Мясник в Кремле не заинтересован в мире, политика России – это война", – отреагировала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

The butcher in Kremlin is not interested in peace, Russia’s policy is war. The only way to get to a just and lasting peace in Ukraine is continue supporting 🇺🇦 on the battle field, in the energy sector, financially and politically, while containing Russia. #PeaceThroughStrength https://t.co/NNcJV3vdBF