Лукашенко пригрозил Украине вторжением белорусской армии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что ракеты по Украине были запущены с территории его страны и пригрозил вторжением в Украину белорусской армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Zerkalo.io.

Лукашенко упрекнул президента Украины Владимира Зеленского из-за обращения к белорусам по поводу проходящего в воскресенье конституционного референдума в Беларуси.

"Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине. В Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона", - заявил он.

При этом Лукашенко отметил, что в Украине отлавливают и избивают россиян и белорусов.

"Украина вроде бы подталкивает Беларусь к спецоперации по защите своих граждан", — заявил он.

Он подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине, но это, по его словам, был вынужденный шаг, поскольку "на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, которые готовы в течение минут нанести удар по русских позициях". Он также признался, что Беларусь помогает раненым российским военным.

При этом он заявил, что никакая война с территории Беларуси не ведется.

"Не надо на нас нападать и из "Квартала 95" подвивать, что вы, белорусы, сделайте правильный выбор", – сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что причиной начала войны против Украины стала атака с ее стороны.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам. В своей речи он призвал "стать той доброй, безопасной Беларусью, которую мы все видели недавно".

Напомним, член Комитета по международным отношениям Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко призвал разорвать дипломатические отношения с Беларусью.