Премьер Норвегии обеспокоен вмешательством Маска в политику за пределами США

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил обеспокоенность тем, что американский миллиардер Илон Маск "напрямую вмешивается во внутриполитические вопросы в странах за пределами США".

Об этом он сказал в интервью норвежскому вещателю NRK, передает "Европейская правда".

Премьер-министра Норвегии спросили, обеспокоен ли он тем, что Маск может вмешиваться в норвежские выборы, а предпосылкой назвали заявления американского миллиардера в отношении, в частности, Германии и Великобритании.

В ответ на это Стёре заявил, что считает тревожным то, что "человек с огромным доступом к социальным сетям и огромными экономическими ресурсами так напрямую вмешивается во внутренние дела других стран".

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"Так не должно быть в отношениях между демократиями и союзниками", – считает он.

Следовательно, он акцентировал, что если Маск будет вмешиваться в норвежскую политику, то "политики страны должны коллективно дистанцироваться от таких усилий".

В начале января Маск раскритиковал британского премьера Кира Стармера и призвал провести новые выборы в Великобритании.

Через несколько дней стало известно, что Маск, который публично поддержал британскую евроскептическую партию Reform UK, призвал к отставке ее лидера Найджела Фараджа.

Также обеспокоенность выражал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявлял, что обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов в стране.