Новый лидер консерваторов Австрии готов к коалиции с ультраправыми

Новоназначенный лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер выразил готовность вести переговоры с ультраправой Австрийской партией свободы о коалиции.

Об этом он сказал в воскресенье, 5 января, на пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Ван дер Беллен заявил, что Карл Негаммер, который объявил об отставке с должности канцлера Австрии и лидера консерваторов, продолжит исполнять обязанности главы правительства следующие несколько дней.

Он добавил, что, учитывая сложившуюся ситуацию, пригласил лидера ультраправых Австрии Герберта Кикля на встречу утром в понедельник, 6 января.

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Штокер приветствовал решение Ван дер Беллена и заявил, что ожидает, что тот поручит лидеру Австрийской партии свободы формирование правительства.

"Если нас пригласят на переговоры о формировании правительства, то мы примем это приглашение", – подтвердил он.

Такое решение он объяснил тем, что ситуация изменилась, а партии "позиционируются по-разному, как по содержанию, так и по кадрам".

Напомним, накануне Карл Негаммер объявил об отставке с должности лидера Австрийской народной партии и канцлера Австрии после провала переговоров о коалиции с социал-демократами.

Партии вели переговоры после парламентских выборов в сентябре 2024 года. Хотя тогда победила ультраправая Австрийская партия свободы, голосов для единоличного большинства ей не хватило, а другие партии отказались входить с ней в коалицию.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.