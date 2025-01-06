В Германии назвали "тревожным звонком" ультраправого кандидата на премьера в Австрии

Ряд политиков в Германии назвали "тревожным звонком" то, что в Австрии правительство впервые может возглавить лидер ультраправой партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

В рядах немецких "Зеленых" назвали события в Австрии "предупреждением" для центристских партий.

"Пример Австрии демонстрирует, что может произойти, когда вы не можете договориться о сотрудничестве", – отметил вице-канцлер Германии, солидер "Зеленых" Роберт Хабек.

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"Тупик в Австрии следует воспринимать как предупреждение. Если политическая тактика партии ставится выше, чем способность формировать альянсы, в итоге от этого выигрывают популисты", – отметила новый лидер "Зеленых" Францишка Брантнер.

Региональный лидер ХДС Александр Добриндт отметил, что пример Австрии можно считать предупреждением для Германии из-за сходства проблем, которые беспокоят избирателей обеих стран. "Для Германии это означает, что нужно быть осторожными. Мы должны сделать все возможное, чтобы такой ситуации не сложилось у нас", – заявил он.

Напомним, 6 января президент Австрии поручил формировать правительство лидеру ультраправых Герберту Киклю после того, как попытки действующего канцлера Карла Нехаммера договориться о правительстве без Австрийской партии свободы потерпели неудачу.

Германию в конце февраля 2025 года также ждут досрочные парламентские выборы, опросы прогнозируют первенство правоконсервативному Христианско-демократическому союзу. На втором месте может оказаться ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), однако из-за имиджа этой политсилы все остальные партии не хотят брать "АдГ" в коалицию.

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц раскритиковал агитацию за "АдГ" со стороны американского миллиардера Илона Маска, а в правительстве Германии назвали это попыткой вмешаться в предстоящие выборы.