В Чехии хотят преследовать лидера правопопулистов за расистские постеры

Пражские следователи во вторник обратились в Палату депутатов (нижняя палата парламента Чехии) с просьбой лишить иммунитета оппозиционного депутата и главу правопопулистского движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуру для привлечения к уголовной ответственности.

Это подтвердил председатель прокуратуры Праги 1 Ян Лелек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Полицейский орган регионального управления полиции столицы Праги направил запрос в Палату депутатов парламента Чешской Республики о выдаче депутата для привлечения его к уголовной ответственности. Это связано с плакатной кампанией", – сказал Лелек.

Скандальные плакаты кампании SPD / IDNES

По его словам, запрос касается преступления, связанного с разжиганием ненависти к группе людей или ограничением их прав и свобод.

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Он сказал, что пока не может предоставить дополнительную информацию, поскольку дело все еще находится на стадии расследования. Уголовное преследование еще не начали.

Скандальные плакаты кампании SPD / IDNES

"Однако полиция пришла к однозначному выводу, что условия для возбуждения уголовного преследования соблюдены, поэтому она и обратилась с этим запросом", – сказал главный прокурор Праги 1, добавив, что полиция не нуждалась в согласии надзорного прокурора для своего шага.

Любые обвинения против Окамуры могут быть выдвинуты только после того, как депутаты лишат его неприкосновенности. Если дело дойдет до суда, Окамуре может грозить от шести месяцев до трех лет заключения.

"Свобода и прямая демократия" начала противоречивую кампанию после провальных европейских выборов. На одном из плакатов использовали сгенерированное искусственным интеллектом изображение темнокожего парня с ножом, на другом – малолетних курящих мальчиков-ромов.

Конституционный суд Чехии отклонил в сентябре жалобу, поданную из Южной Богемии на расистские антииммигрантские предвыборные плакаты правых популистов партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуры.

Ранее лидер чешских популистов раскритиковал экс-посла Украины за "высокомерие" после того, как тот упрекнул его за критику "украинизации Чехии".