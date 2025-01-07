У Чехії хочуть переслідувати лідера правопопулістів за расистські постери

Празькі слідчі у вівторок звернулися до Палати депутатів (нижня палата парламенту Чехії) з проханням позбавити імунітету опозиційного депутата і голову правопопулістського руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамуру для притягнення до кримінальної відповідальності.

Це підтвердив голова прокуратури Праги 1 Ян Лелек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Поліцейський орган регіонального управління поліції столиці Праги направив запит до Палати депутатів парламенту Чеської Республіки про видачу депутата для притягнення його до кримінальної відповідальності. Це пов'язано з плакатною кампанією", – сказав Лелек.

Скандальні плакати кампанії SPD / IDNES

За його словами, запит стосується злочину, пов'язаного з розпалюванням ненависті до групи людей або обмеженням їхніх прав і свобод.

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Він сказав, що наразі не може надати додаткову інформацію, оскільки справа все ще перебуває на стадії розслідування. Кримінальне переслідування ще не розпочали.

Скандальні плакати кампанії SPD / IDNES

"Однак поліція дійшла однозначного висновку, що умови для порушення кримінального переслідування дотримані, тому вона і звернулася з цим запитом", – сказав головний прокурор Праги 1, додавши, що поліція не потребувала згоди наглядового прокурора для свого кроку.

Будь-які звинувачення проти Окамури можуть бути висунуті лише після того, як депутати позбавлять його недоторканності. Якщо справа дійде до суду, Окамурі може загрожувати від шести місяців до трьох років ув'язнення.

"Свобода і пряма демократія" розпочала суперечливу кампанію після провальних європейських виборів. На одному з плакатів використали згенероване штучним інтелектом зображення темношкірого хлопця з ножем, на іншому – малолітніх хлопців-ромів, що палять.

Конституційний суд Чехії відхилив у вересні скаргу, подану з Південної Богемії на расистські антиіммігрантські передвиборчі плакати правих популістів партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамури.

Раніше лідер чеських популістів розкритикував експосла України за "зарозумілість" після того, як той дорікнув йому за критику "українізації Чехії".