Греческий евродепутат из пророссийской партии хочет, чтобы Маск выступил в Европарламенте

Греческая ультраправая, христианская националистическая и пророссийская партия "Греческое решение" заявила, что направила запрос к президенту Европейского парламента Роберте Метсоле с просьбой пригласить миллиардера Илона Маска выступить перед евродепутатами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Депутат Европарламента от партии Эммануил Фрагкос считает, что Маск должен выступить как "выдающийся и символически значимый гость".

"В рамках наших усилий по приему выдающихся и символически значимых гостей мы предлагаем направить приглашение Илону Маску выступить на пленарном заседании", – заявил он.

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"Мы признаем мотивацию, которая руководила его новаторскими достижениями, его дальновидный взгляд на глобальный прогресс и его идеи, которые могут снова сделать ЕС центром креативности и технологического прогресса", – пояснил он свою инициативу.

Маск, который претендует на должность в правительстве во время второго срока Дональда Трампа на посту президента США, в последнее время в социальных сетях высказывался против различных мировых лидеров, включая премьер-министра Британии Кира Стармера, выражая поддержку ультраправым кандидатам и партиям в различных европейских странах.

Недавно Маск устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".

Это сообщение стало новым выпадом Маска после того, как премьер Британии Кир Стармер осудил распространение лжи и фейков, намекая на Маска.

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