Маск устроил опрос, должны ли США "освободить британцев от тирании"

Американский миллиардер Илон Маск после критики из Лондона устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В понедельник Маск опубликовал в своей соцсети X (Twitter) опрос для пользователей, предлагая ответить "да" или "нет" на вопрос, должна ли Америка "освободить народ Британии от тиранического правительства".

Это сообщение стало новым выпадом Маска после того, как премьер Британии Кир Стармер осудил распространение лжи и фейков, намекая на Маска.

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В дополнение, ниже в комментариях миллиардер назвал "неплохой идеей" чьи-то слова о том, что Британия "могла бы быть штатом".

В комментариях больше всего лайков собрал ответ сатирического аккаунта о британской политике "Кот Ларри", где тот напомнил, что тираном называют правителей с неограниченной властью, которые управляют жестокими методами.

Незадолго перед этим Маск прямо заявил, что популистская партия Reform UK – "единственная, что может спасти Британию", но затем покритиковал ее нынешнего лидера Найджела Фараджа.

Также Маск высказался в поддержку Томми Робинсона – лидера британских ультраправых, заключенного в октябре за нарушение судебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце. В правительстве Британии после этого посоветовали Маску сосредоточиться на американской политике.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии " за несколько недель до внеочередных выборов в стране.

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