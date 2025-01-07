"Гренландия прекрасна!!!": сын Трампа прибыл на остров, который хочет купить его отец

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, во вторник, 7 января, прибыл в Гренландию – остров, статус которого в очередной раз стал предметом споров между Вашингтоном и Копенгагеном.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем X (Twitter) Трамп-младший выложил видео прибытия своего самолета в Гренландию, а также фото со взлетно-посадочной полосы и центра столицы Гренландии Нуука.

"Гренландия прекрасна!!!", – подписал фотографии сын Трампа.

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Перед прибытием в Гренландию, о котором стало известно накануне, Трамп-младший заявил, что отправляется в "личную однодневную поездку", чтобы пообщаться с людьми, и не планирует никаких встреч с местными чиновниками.

Но происходит визит на фоне спора относительно статуса острова, который поднял избранный президент США.

Во время первого президентского срока Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".

После того как Трамп прокомментировал поездку своего сына на Гренландию новыми заявлениями о том, что хотел бы присоединения острова к Штатам, датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула: Гренландия принадлежит ее жителям.