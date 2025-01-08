Франция о заявлениях Трампа по Гренландии: ЕС не потерпит атак на свои границы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, отметив, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Барро, такие атаки недопустимы ни от одной из стран.

"Конечно, это не вариант, что Европейский Союз позволит другим странам мира атаковать свои суверенные границы, кем бы они ни были", – сказал Барро, сообщает Reuters.

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"Мы – сильный континент", – подчеркнул он.

В конце прошлого года Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что владение и контроль над Гренландией является "решающим".

На пресс-конференции во вторник 7 января Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Гренландия не является членом ЕС, но связана с Евросоюзом через специальное соглашение об ассоциации для заморских стран и территорий.

В то же время датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.