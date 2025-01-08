Bild: В Германии в декабре 2024-го зафиксировали "массовое вторжение" беспилотников

Над немецкой землей Рейнланд-Пфальц в конце 2024 года зафиксировали неизвестные беспилотники, которые не были сбиты или перехвачены.

Об этом таблоиду Bild сообщило Министерство внутренних дел этой федеральной земли и информированные источники, пишет "Европейская правда".

Перед Рождеством 2024 года над Рейнланд-Пфальцем произошло "массовое вторжение" беспилотников, причем некоторые из них, вероятно, пролетали возле военных объектов.

В Bild не уточняют, о каких объектах идет речь, но в регионе, в частности, находится американская авиабаза "Рамштайн". О пролете неизвестных дронов возле нее уже сообщали СМИ.

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Источники таблоида говорят, что некоторые беспилотники, которые фиксировали над территорией Рейнланд-Пфальца, "размером с автомобиль".

По данным МВД Рейнланд-Пфальца, только за 2024 год в полицию поступило "около 100 сообщений" о нарушении воздушного пространства неопознанными беспилотниками.

"В Германии также заметно растет использование крупных беспилотников для шпионажа за объектами, важными для безопасности. Вероятно, они являются частью гибридной войны России", – добавили в ведомстве.

Там также заявили, что федеральное правительство Германии должно срочно предоставить "соответствующие технологии для обнаружения и борьбы с полетами беспилотников на ранней стадии".

В прошлом году сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке.

В самих США тоже сообщали о все большем количестве случаев пролета неизвестных дронов в разных частях страны.