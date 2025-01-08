Франция призывает Еврокомиссию решительнее бороться с вмешательством Маска в политику

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию "с максимальной твердостью" защитить страны-члены ЕС от вмешательства в их политику, в частности, со стороны американского миллиардера Илона Маска.

Заявление Барро приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, может ли соцсеть Маска X (Twitter) быть запрещенной в Европе, как это произошло в Бразилии, где ее работу приостанавливали на 40 дней, Барро ответил: "Это предусмотрено нашими законами".

"Либо Европейская комиссия с максимальной твердостью применяет законы, которые мы разработали для защиты нашего публичного пространства, либо она этого не делает, и тогда ей придется согласиться вернуть эту возможность странам-членам ЕС", – подчеркнул французский министр.

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В последние дни Илон Маск попал под огонь критики со стороны нескольких европейских лидеров после того, как публично поддержал немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" и призвал к отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.

Недавно Маск устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".

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