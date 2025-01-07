Лидер австрийских ультраправых "протягивает руку" консерваторам в формировании правительства

Лидер ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль, говоря о формировании правительственной коалиции, заявил, что "протягивает руку" консервативной Австрийской народной партии (ÖVP).

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Der Standard.

Говоря о потенциальном партнере по коалиции, Кикль сказал, что его политсиле нужен тот, кто "преследует те же цели" и "кому мы можем доверять".

"Я протягиваю руку новому председателю ÖVP", – говорит Кикль, имея в виду Кристиана Штокера, который сменил Карла Нехамера во главе австрийских консерваторов.

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Однако на протянутую руку нужно ответить "честным доверием и честными переговорами", указал лидер ультраправых.

От партнера по переговорам Кикль хочет "стабильности" и "партнеров, которые действуют последовательно". Если это не будет гарантировано, он сказал, что может представить себе новые выборы.

Напомним, в понедельник президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Между тем глава австрийского МИД Александр Шалленберг планирует уйти из правительства, если его Австрийская народная партия, договорится о коалиции с ультраправыми.

Больше о Герберте Кикля – в статье Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.