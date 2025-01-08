Советник премьера Швеции в 2023 году едва не потерял секретные документы

Советник по вопросам национальной безопасности шведского премьер-министра Хенрик Ландерхольм в начале 2023 года забыл несколько секретных документов, что стало третьим связанным с ним инцидентом с секретной информацией.

Об этом сообщила газета Dagens Nyheter, пишет "Европейская правда".

По информации DN, советник премьера Швеции Ульфа Кристерссона положил четыре документа с секретной информацией в шкаф в здании возле Стокгольма, где проходила рабочая встреча, и забыл о них.

Как узнали журналисты, в документе содержалась информация, которая в случае разглашения может нанести ущерб безопасности Швеции.

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Источники DN в правительстве говорят, что инцидент оценили как "очень серьезный", в то же время о нем так и не сообщили в полицию.

Сам Ландерхольм еще в декабре 2024 года признался, что "забыл документ" в запертом шкафу, но его быстро нашли и изъяли, а проверка не показала нарушений.

На просьбу прокомментировать новую информацию об инциденте советник премьера Швеции сообщил DN, что не может этого сделать, поскольку это является предметом конфиденциальности.

К тому же, по информации Dagens Nyheter, Ландерхольм как минимум в третий раз попадает в подобные инциденты. Осенью 2022 года он забыл телефон в посольстве Венгрии в Швеции и забрал его только на следующий день, а в январе 2023-го – оставил записную книжку в студии Шведского радио, где давал интервью.

Сам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, комментируя предыдущие инциденты, заявил, что департамент безопасности канцелярии правительства оценил их как "незначительные".

Напомним, в 2023 году в военно-морских силах Великобритании начали расследование из-за сообщения о служебных документах, которые якобы нашли на полу в туалетной кабинке паба.

А в прошлом году сообщалось, внутренние документы службы безопасности премьер-министра Йонаса Гара Стёре оказались посреди улицы города Тронхейм.