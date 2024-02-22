В Норвегии посреди улицы валялись секретные документы об охране премьера

Норвежские спецслужбы проверят, каким образом внутренние документы службы безопасности премьер-министра Йонаса Гара Стьоре оказались посреди улицы города Тронгейм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Общественный вещатель Норвегии вечером накануне, 21 февраля, получил анонимное сообщение об обнаружении документов на улице в центре Тронгейма. Документы были обозначены грифом для служебного пользования.

Неизвестный отдал документы полиции города. Выяснилось, что это – план обеспечения охраны премьера Йонаса Гара Стьоре во время визита в приграничный город Рьорус 20 февраля.

На более чем 10 страницах содержалась информация об оценке угроз, охранников и подробную программу визита премьер-министра.

В нем указано, каким автомобилем передвигался Стьоре, его номер и кто за рулем, полное имя и номер охранников службы безопасности, какое оружие имеют местные полицейские, а также в машине есть пулемет.

В полиции Тронгаймна инцидент назвали досадой и сказали, что уже связались со спецслужбами для выяснения обстоятельств ситуации – поскольку визит завершился, актуальных угроз безопасности там не видят. В офисе премьера Норвегии пока отказываются от комментариев.

Напомним, в прошлом году в военно-морских силах Великобритании начали расследование из-за сообщения о служебных документах, которые якобы нашли на полу в туалетной кабинке паба.