Радник премʼєра Швеції у 2023 році ледь не загубив секретні документи

Радник з питань національної безпеки шведського премʼєр-міністра Генрік Ландергольм на початку 2023 року забув кілька секретних документів, що стало третім повʼязаним із ним інцидентом із секретною інформацією.

Про це повідомила газета Dagens Nyheter, пише "Європейська правда".

За інформацією DN, радник премʼєра Швеції Ульфа Крістерссона поклав чотири документи із секретною інформацією у шафу в будівлі біля Стокгольма, де відбувалась робоча зустріч, і забув про них.

Як дізнались журналісти, в документі містилась інформація, яка в разі розголошення може завдати шкоди безпеці Швеції.

Реклама:

Джерела DN в уряді кажуть, що інцидент оцінили як "дуже серйозний", водночас про нього так і не повідомили в поліцію.

Сам Ландергольм ще в грудні 2024 року зізнався, що "забув документ" у замкненій шафі, але його швидко знайшли та вилучили, а перевірка не показала порушень.

На прохання прокоментувати нову інформацію про інцидент радник премʼєра Швеції повідомив DN, що не може цього зробити, оскільки це є предметом конфіденційності.

До того ж, за інформацією Dagens Nyheter, Ландергольм щонайменше втретє потрапляє в подібні інциденти. Восени 2022 року він забув телефона в посольстві Угорщини у Швеції та забрав його лише на наступний день, а в січні 2023-го – залишив записник у студії Шведського радіо, де давав інтервʼю.

Сам прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, коментуючи попередні інциденти, заявив, що департамент безпеки канцелярії уряду оцінив їх як "незначні".

Нагадаємо, у 2023 році у військово-морських силах Британії почали розслідування через повідомлення про службові документи, які нібито знайшли на підлозі у туалетній кабінці пабу.

А минулоріч повідомлялось, внутрішні документи служби безпеки прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре опинились посеред вулиці міста Тронгейм.