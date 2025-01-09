В Польше пару пенсионеров обвиняют в попытке привезти с отдыха 60 кг каннабиса

В Польше пожилую пару разоблачили на попытке ввезти в страну 60 килограммов каннабиса, которые они перевозили в трейлере для путешествий.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Каннабис весом около 60 килограммов обнаружили во время проверки на подъездах к Варшаве в трейлере пожилой пары, 71-летней женщины и 57-летнего мужчины.

В общении с полицией они настаивали, что возвращаются с отдыха в Испании, а после обнаружения многочисленных пакетов с сушеным каннабисом убеждали, что кто-то подбросил им этот груз.

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В то же время полиция после исследования полученных доказательств не верит им. Следователи считают, что в одном из испанских городов, где пара действительно отдыхала, они купили каннабис с намерением перепродавать его в Польше и спрятали у себя в трейлере.

Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 4 миллиона злотых.

Пару задержали на три месяца, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в Британии в декабре 2024 года вынесли приговоры по самому масштабному делу о наркотиках.

В то же время в Берлине отметили существенное снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с каннабисом, после того, как его употребление легализовали с определенными ограничениями.