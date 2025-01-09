У Польщі пару пенсіонерів звинувачують у спробі привезти з відпочинку 60 кг канабісу

У Польщі літню пару звинувачують у спробі ввезти в країну 60 кілограмів канабісу, які вони перевозили у трейлері для подорожей.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Канабіс вагою близько 60 кілограмів виявили під час перевірки на під’їздах до Варшави у трейлері літньої пари, 71-річної жінки і 57-річного чоловіка.

У спілкуванні з поліцією вони наполягали, що повертаються з відпочинку в Іспанії, а після виявлення численних пакетів з сушеним канабісом переконували, що хтось підкинув їм цей вантаж.

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Водночас поліція після дослідження отриманих доказів не вірить їм. Слідчі вважають, що в одному з іспанських міст, де пара справді відпочивала, вони купили канабіс з наміром перепродавати його у Польщі та заховали у себе в трейлері.

Вартість вилучених наркотиків оцінюють у 4 мільйони злотих.

Пару затримали на три місяці, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Британії в грудні 2024 року винесли вироки у наймасштабнішій справі щодо наркотиків.

Водночас у Берліні відзначили суттєве зниження кількості зареєстрованих злочинів, пов’язаних з канабісом, після того, як його вживання легалізували з певними обмеженнями.