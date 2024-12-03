В Британии вынесли приговоры по самому масштабному делу о наркотиках

В Великобритании суд приговорил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом о наркотиках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), с 2015 до 2018 года группировка занималась контрабандой героина, кокаина и каннабиса для наркодилеров по всей стране на сумму в несколько миллиардов долларов.

Операция была настолько масштабной, что понадобилось два уголовных процесса, один из которых длился 23 месяца – рекорд в Англии и Уэльсе. Второй процесс длился девять месяцев.

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Выяснилось, что NCA и полиция Нидерландов начали работать над этим делом в 2018 году, после того как стали понятны "огромные масштабы" преступлений, совершенных бандой, заявили в полиции.

Считается, что группа ввезла более 50 тонн героина, кокаина и каннабиса с помощью различных отдельных контрабандных операций.

Присяжным рассказали, как банда скрывала наркотики в партиях продуктов с сильным запахом, таких как лук, чеснок и имбирь.

Банда использовала зашифрованную связь, поддельные документы, официально меняла свои имена и покупала действующие и несуществующие компании, чтобы скрыть импорт наркотиков.

Сеть занималась контрабандой наркотиков из Бельгии и Нидерландов, арендуя для их хранения склады на севере Англии.

Совместные операции Британии и Нидерландов привели к изъятию 450 килограммов кокаина и героина и двух тонн каннабиса во время трех арестов в портах на востоке Англии и в Нидерландах.

Главарь группировки, 59-летний Пол Грин, был заключен в тюрьму на 32 года после того, как его также признали виновным в мошенничестве путем введения в заблуждение.

Еще двое из 18 правонарушителей после экстрадиции из Нидерландов были приговорены к 18 и 20 годам соответственно.

"Только благодаря самоотверженности, настойчивости и профессионализму Национального агентства по борьбе с преступностью, которое работало совместно с голландскими коллегами, удалось разоблачить масштаб и сложность вашей операции", – сказал судья Пол Лоутон правонарушителям.

На прошлой неделе около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.

Также недавно полиция Испании перехватила более 4 тонн кокаина на рыболовном судне в 800 километрах к западу от Канарских островов.