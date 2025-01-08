На "Рамштайне" наметят планы поддержки Украины до 2027 года

Глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей" в рамках формата "Рамштайн", на которой должны очертить планы по поддержке Украины до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, пишет "Европейская правда".

В общении со СМИ представители ведомства сообщили, что Остин во время заседания Контактной группы по обороне Украины планирует собрать вместе стран-лидеров восьми "коалиций возможностей", занимающихся определенными сферами помощи (лидерами в каждой из них являются как минимум две страны НАТО), и наметить план поддержки Украины на период до 2027 года для развития "надежных сил сдерживания".

"Лидеры этих коалиций должны поддержать "дорожные карты", в которых будут очерчены потребности и цели Украины по таким направлениям как воздушные силы, бронетехника, артиллерия, разминирование, дроны, интегрированная ПВО и ПРО, информационные технологии и морская безопасность на период до 2027 года. Эти дорожные карты имеют целью помочь донорам спланировать и обеспечить устойчивую поддержку Украины", – рассказали в Пентагоне.

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На вопрос журналистов об опасениях, что со сменой администрации в Белом доме формат "Рамштайн" может оказаться под вопросом, представители Пентагона отметили, что многосторонний характер этой площадки и "коалиции возможностей" в ее рамках помогут поддерживать устойчивость инициативы в будущем.

Глава Пентагона Ллойд Остин уже вылетел в Германию для участия в заседании формата "Рамштайн" 9 января.

Ранее неофициально сообщалось, что в этот день администрация Джо Байдена намерена объявить о последнем своем пакете военной помощи Украине.

Напомним, Контактная группа по обороне Украины, известная также как формат "Рамштайн", возникла в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США. Инициатива объединяет более 50 государств мира, большинство – члены НАТО.

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.

Министр обороны Украины Рустем Умеров надеется на сохранение формата Контактной группы по поддержке Украины при президентстве Трампа.