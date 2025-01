СМИ: США объявят о $500 млн военной помощи Украине на "Рамштайне"

В четверг, 9 января, Вашингтон планирует объявить о выделении Киеву оружия и боеприпасов на сумму $500 млн во время встречи Контактной группы по вопросам Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на журналистку "Голоса Америки" и агентство AP, которое пообщалось с информированными собеседниками.

Как отметило агентство, речь идет о передаче оружия из американских арсеналов, а не о производстве нового вооружения.

Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США хотят поставить эту партию оружия Украине до конца января.

Журналистка "Голоса Америки" отметила, что это будет последний пакет помощи администрации действующего американского президента Джо Байдена.

