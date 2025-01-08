Укр Рус Eng

СМИ: США объявят о $500 млн военной помощи Украине на "Рамштайне"

Новости — Среда, 8 января 2025, 20:20 — Уляна Кричковская

В четверг, 9 января, Вашингтон планирует объявить о выделении Киеву оружия и боеприпасов на сумму $500 млн во время встречи Контактной группы по вопросам Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на журналистку "Голоса Америки" и агентство AP, которое пообщалось с информированными собеседниками.

Как отметило агентство, речь идет о передаче оружия из американских арсеналов, а не о производстве нового вооружения.

Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США хотят поставить эту партию оружия Украине до конца января.

Реклама:

Журналистка "Голоса Америки" отметила, что это будет последний пакет помощи администрации действующего американского президента Джо Байдена.

Ранее неофициально сообщалось, что в этот день администрация Джо Байдена намерена объявить о последнем своем пакете военной помощи Украине.

Как информировали, глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей" в рамках формата "Рамштайн", на которой должны определить планы по поддержке Украины до 2027 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ Оружие ВСУ Байден
Реклама: