У Дуды подтвердили, что он хочет беспрепятственного визита для премьера Израиля, несмотря на ордер МУС

В канцелярии Анджея Дуды подтвердили, что польский президент хочет, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог беспрепятственно посетить мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц, не боясь ареста по ордеру Международного уголовного суда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава канцелярии Дуды Малгожата Папроцкая в комментарии PAP.

Она подтвердила, что польский президент написал письмо к правительству с просьбой гарантировать, что Нетаньяху не арестуют в Польше.

По ее словам, каждый человек из Израиля, а также представитель его власти "должны иметь возможность – если они того пожелают – принять участие в этом уникальном мероприятии".

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"Все инструменты, связанные с обеспечением возможности пребывания премьер-министра или любого другого представителя государства...в связи с подчиненностью служб, находятся в руках премьер-министра и Совета министров", – добавила Папроцкая.

Она отметила, что президентская канцелярия ждет ответа правительства.

Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

24 декабря появилось открытое письмо редактора The Washington Times Клиффорда Мэя, в котором тот со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Владислава Теофила Бартошевского утверждал, что Нетаньяху якобы приедет в Польшу на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау от нацистов, и Варшава арестует его по ордеру МУС.

В ответ Бартошевский заявил, что никогда такого не говорил, а Нетаньяху и не планирует ехать в Польшу, учитывая ситуацию с безопасностью в Израиле.