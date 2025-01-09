У Дуды подтвердили, что он хочет беспрепятственного визита для премьера Израиля, несмотря на ордер МУС
В канцелярии Анджея Дуды подтвердили, что польский президент хочет, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог беспрепятственно посетить мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц, не боясь ареста по ордеру Международного уголовного суда.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава канцелярии Дуды Малгожата Папроцкая в комментарии PAP.
Она подтвердила, что польский президент написал письмо к правительству с просьбой гарантировать, что Нетаньяху не арестуют в Польше.
По ее словам, каждый человек из Израиля, а также представитель его власти "должны иметь возможность – если они того пожелают – принять участие в этом уникальном мероприятии".
"Все инструменты, связанные с обеспечением возможности пребывания премьер-министра или любого другого представителя государства...в связи с подчиненностью служб, находятся в руках премьер-министра и Совета министров", – добавила Папроцкая.
Она отметила, что президентская канцелярия ждет ответа правительства.
Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.
24 декабря появилось открытое письмо редактора The Washington Times Клиффорда Мэя, в котором тот со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Владислава Теофила Бартошевского утверждал, что Нетаньяху якобы приедет в Польшу на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау от нацистов, и Варшава арестует его по ордеру МУС.
В ответ Бартошевский заявил, что никогда такого не говорил, а Нетаньяху и не планирует ехать в Польшу, учитывая ситуацию с безопасностью в Израиле.