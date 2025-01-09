ЗМІ: Дуда просить у Туска гарантій, що прем’єра Ізраїлю не арештують в Польщі

Польський президент Анджей Дуда написав лист до уряду, в якому закликав гарантувати, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не буде заарештований у разі участі у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц.

Відповідний лист отримало у розпорядження агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У листі на ім’я прем’єра Дональда Туска Дуда пише, що польська влада має гарантувати, що Нетаньягу зможе "безперешкодно" перебувати на території Польщі. Він послався на "абсолютно виняткові обставини" цієї події.

Польський президент зазначив, що вірить у те, що уряд зможе "розробити адекватну формулу", щоб надати Нетаньягу гарантії, які узгоджують повагу до міжнародного права зі значенням звільнення Аушвіца.

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Урочистості з нагоди визволення нацистського концтабору заплановані на 27 січня.

Відповідаючи на запитання, чи планує Нетаньягу взяти участь у заходах, речник прем'єр-міністра Ізраїлю заявив у понеділок, що запрошення не надходило.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

24 грудня з'явився відкритий лист редактора The Washington Times Кліффорда Мея, в якому той із посиланням на заступника глави МЗС Польщі Владислава Теофіла Бартошевського стверджував, що Нетаньягу нібито приїде до Польщі на 80-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау від нацистів, і Варшава арештує його за ордером МКС.

У відповідь Бартошевський заявив, що ніколи такого не говорив, а Нетаньягу і не планує їхати до Польщі з огляду на безпекову ситуацію в Ізраїлі.