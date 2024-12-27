В Польше опровергли заявление о намерении арестовать премьера Израиля во время визита

Польское Министерство иностранных дел опровергло утверждение в американской газете The Washington Times о намерении якобы арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС во время его визита в Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме заместителя главы польского МИД Владислава Теофила Бартошевского.

Бартошевский ответил на открытое письмо редактора The Washington Times Клиффорда Мэя, опубликованного 24 декабря.

В нем Мэй со ссылкой на заместителя главы МИД Польши утверждал, что Нетаньяху якобы приедет в Польшу на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау от нацистов, и Варшава арестует его по ордеру Международного уголовного суда.

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Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

Бартошевский утверждает, что никогда такого не говорил, а Нетаньяху и не планирует ехать в Польшу, учитывая ситуацию с безопасностью в Израиле.

"Некоторое время назад израильское правительство предоставило нам имя лица, которое будет представлять их страну", – добавил польский чиновник без дальнейших уточнений.

Ранее стало известно, что представителей России не будут приглашать на 80-ю годовщину освобождения и уничтожения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которая будет отмечаться 27 января 2025 года.

Нацистская Германия построила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау после вторжения в Польшу во Второй мировой войне. Немецкие нацисты убили в Аушвице около 1,1 миллиона человек, преимущественно евреев, а также поляков, ромов, советских военнопленных и людей других национальностей.