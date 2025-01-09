У Дуди підтвердили, що він хоче безперешкодного візиту для прем'єра Ізраїлю попри ордер МКС

В канцелярії Анджея Дуди підтвердили, що польський президент хоче, щоб прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зміг безперешкодно відвідати заходи з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц, не боючись арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила глава канцелярії Дуди Малгожата Папроцька у коментарі PAP.

Вона підтвердила, що польський президент написав лист до уряду з проханням гарантувати, що Нетаньягу не арештують в Польщі.

За її словами, кожна людина з Ізраїлю, а також представник його влади "повинні мати можливість – якщо вони того побажають – узяти участь у цьому унікальному заході".

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"Усі інструменти, пов'язані із забезпеченням можливості перебування прем'єр-міністра або будь-якого іншого представника держави…у зв'язку з підпорядкованістю служб, перебувають у руках прем'єр-міністра і Ради міністрів", – додала Папроцька.

Вона зазначила, що президентська канцелярія чекає на відповідь уряду.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

24 грудня з'явився відкритий лист редактора The Washington Times Кліффорда Мея, в якому той із посиланням на заступника глави МЗС Польщі Владислава Теофіла Бартошевського стверджував, що Нетаньягу нібито приїде до Польщі на 80-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау від нацистів, і Варшава арештує його за ордером МКС.

У відповідь Бартошевський заявив, що ніколи такого не говорив, а Нетаньягу і не планує їхати до Польщі з огляду на безпекову ситуацію в Ізраїлі.