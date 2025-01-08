Премьер Испании набросился на Маска за призывы "поддержать наследников нацизма"

Премьер-министр Испании Педро Санчес резко раскритиковал американского миллиардера Илона Маска и его сторонников за "открытые нападки на наши институты, разжигание ненависти и открытый призыв к людям поддержать наследников нацизма".

Об этом сообщает The Guardian, информирует "Европейская правда".

В контексте последних скандальных заявлений Маска Санчес отметил, что политика раскола, дезинформации и ненависти рискует привести к новой эре авторитаризма.

По словам испанского премьера, завоеванные тяжелым трудом основные свободы не могут и не должны восприниматься как нечто должное.

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"Когда вы провели свою жизнь под ее защитным занавесом, легко забыть об огромных преимуществах демократии и позволить соблазнить себя тем, кто обещает людям порядок, безопасность и богатство в обмен на то, что отбирает у нас самое ценное, что может иметь человек, – право выбирать собственную судьбу", – сказал он.

По словам Санчеса, автократические режимы и ценности прошлого века вновь возрождаются во всем мире – не в последнюю очередь в лице Маска и ему подобных.

"Фашизм, который, как мы думали, остался позади, теперь является третьей по величине политической силой в Европе", – подчеркнул он.

Испанский премьер добавил, что лучший способ защитить и укрепить демократию в Испании – это построить "более процветающее, сплоченное, свободное и толерантное общество", а также бороться с ложью и фейковыми новостями.

"Ложь и дезинформация – главное оружие врагов демократии", – резюмировал он.

В последние дни Илон Маск попал под огонь критики со стороны нескольких европейских лидеров после того, как публично поддержал немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" и призвал к отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.

Недавно Маск устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".

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