Глава Минобороны Германии хочет сохранить формат "Рамштайн"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости сохранить формат "Рамштайн", в рамках которого проходят заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Его заявление приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Писториус, говоря о необходимости сохранить работу контактной группы, отметил достижения, полученные за время ее деятельности.

"Речь идет о том, чтобы сохранить этот формат", – сказал он.

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Результаты, достигнутые до сих пор в рамках этого формата, "должны вдохновить нас на то, чтобы приложить все усилия для того, что еще должно быть", добавил немецкий министр.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что встреча в формате "Рамштайн" 9 января может стать последней.

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также надеется на сохранение формата Контактной группы по поддержке Украины при президентстве Трампа.