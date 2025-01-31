Глава МИД Чехии предупредил о переговорной ловушке Путина

В условиях давления со стороны президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Украине министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейцы должны навязать свои условия для возможных переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ntv, он сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам министра, россияне пытаются навязать Западу мнение о нелегитимности украинской власти.

"Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров", – сказал Липавский.

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"Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они разговаривают с немецким канцлером Олафом Шольцем или американским президентом, но не с украинцами", – отметил он.

Липавский отметил, что в этом есть ловушка, которую Россия пытается устроить оппонентам.

"Они хотят, чтобы мы поверили, что украинская власть не способна вести переговоры. Мы не должны попасть в эту ловушку", – подчеркнул он.

Администрация Дональда Трампа, как известно, стремится добиться скорейшего завершения полномасштабного вторжения России в Украину, хотя и признает, что на это могут уйти месяцы.

В первые дни своего президентства Трамп успел пригрозить России масштабными санкциями и тарифами, если она не согласится быстро заключить "мирное соглашение". Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.

А во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский лидер возложил на Россию ответственность за заключение "мирного соглашения" для завершения ее полномасштабной войны против Украины.