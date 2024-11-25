Глава МИД Чехии: Европа должна быть жесткой с Трампом, чтобы помочь Украине

Если Европа хочет что-то доказать избранному президенту США Дональду Трампу, если хочет убедить его помочь Украине, она должна быть жесткой.

Об этом глава МИД Чехии Ян Липавский сказал в интервью "Европейской правде".

Министр отметил, что о Трампе известно одну вещь: он жесткий человек.

"Поэтому, если мы, как Европа, хотим ему что-то доказать, или, возможно, убедить его в чем-то – мы тоже должны быть жесткими", – сказал Липавский, добавив, что Украина как раз жесткая.

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"Украина настолько жесткая, что Россия не осилила вас ни за три дня, ни за три месяца. И я уверен, что и за три года Россия не сможет вас покорить. Словом, я ожидаю жесткости", – отметил он.

Вместе с тем министр призывает дождаться окончательного состава правительства Трампа.

"Уже объявлено много имен, есть слухи относительно других. Но некоторые названные претенденты – уже вычеркнуты. Поэтому нам действительно надо дождаться", – пояснил министр.

По его словам, нужно будет убедить команду Трампа, что война касается не только России и Украины, что это глобальное дело, которое влияет на продовольственную безопасность, на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Сейчас, когда солдаты из Северной Кореи воюют с украинской армией, это очевидно. Но мы должны их в этом убедить. Нам надо действовать", – подчеркнул он.

Липавский также уверен, что жесткое поведение не вызовет отдачи: "Жесткость – это то, что уважают в реальном мире, где мы живем".

Как сообщалось, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что пока никто не знает, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине, но и в случае такого решения он не сделает этого внезапно.

СМИ писали, что Европа призывает администрацию Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до инаугурации Дональда Трампа в январе.