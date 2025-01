Сотни сербских студентов отправились в многодневный марш в знак протеста

В четверг, 30 января, сотни студентов сербских университетов начали 80-километровый марш из Белграда в Новый Сад, чтобы присоединиться к протестам, которые продолжаются после смертельного обвала кровли на железнодорожном вокзале в ноябре, в результате которого погибли 15 человек.

Об этом пишет агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, студенты планируют за два дня добраться до Нового Сада, где 1 февраля запланирована массовая блокада городских мостов через Дунай в знак протеста против коррупции и бездействия властей.

По дороге студентов встречало радостное население, которое выходило из домов, предлагая напитки, фрукты или блины.

Реклама:

Протест, начавшийся как борьба против коррупции при заключении строительных контрактов, перерос в серьезный вызов для авторитарного режима президента Александара Вучича.

Студенты, которые живут в палатках на факультетах и организуют ежедневные акции протеста, выражают решимость достичь справедливости и заставить власть изменить свою политику.

Belgrade students are holding a two-day march to Novi Sad to join the blockades of three bridges in Serbia’s second city amid ongoing protests in the country that have already claimed the resignation of the country’s prime minister. pic.twitter.com/JfHWj5djIP