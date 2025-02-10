Финляндия направила самолеты в Финский залив после аварии на танкере в порту РФ

Пограничная служба Финляндии направила самолеты для наблюдения за ситуацией с повреждением танкера с мазутом в российском порту Усть-Луга.

Об этом, как передает "Европейская правда", пограничники сообщили в X (Twitter).

После сообщений СМИ о повреждении нефтяного танкера в порту Лаукаансу (Усть-Луга), пограничная служба Финляндии повысила уровень готовности к реагированию на разлив нефти и ищет дополнительную информацию об инциденте.

Вечером 9 февраля пограничники развернули в этом районе самолеты для наблюдения.

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Отметим, российские СМИ "Фонтанка" и ТАСС сообщили, что танкер Koala с мазутом на борту потерпел бедствие в порту Усть-Луга.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил в Telegram, что угроза разлива нефтепродуктов отсутствует.

Пресс-служба Росморречфлота уточнила, что на борту танкера произошел взрыв в машинном отделении.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна следит за ситуацией с повреждением танкера.

Ранее стало известно, что Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть, с целью защиты окружающей среды и безопасности на море.