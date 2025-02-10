Фінляндія направила літаки у Фінську затоку після аварії на танкері у порту РФ

Прикордонна служба Фінляндії направила літаки для спостереження за ситуацією із пошкодженням танкера з мазутом у російському порту Усть-Луга.

Про це, як передає "Європейська правда", прикордонники повідомили в X (Twitter).

Після повідомлень ЗМІ про пошкодження нафтового танкера в порту Лаукаансу (Усть-Луга), прикордонна служба Фінляндії підвищила рівень готовності до реагування на розлив нафти і шукає додаткову інформацію про інцидент.

Ввечері 9 лютого прикордонники розгорнули у цьому районі літаки для спостереження.

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Зазначимо, російські ЗМІ "Фонтанка" і ТАСС повідомили, що танкер Koala з мазутом на борту зазнав лиха в порту Усть-Луга.

Глава Ленінградської області Александр Дрозденко заявив у Telegram, що загроза розливу нафтопродуктів відсутня.

Пресслужба Росморрічфлоту уточнила, що на борту танкера стався вибух у машинному відділенні.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна пильнує ситуацію із пошкодженням танкера.

Раніше стало відомо, що Данія посилить перевірки суден, що перевозять російську нафту, з метою захисту навколишнього середовища та безпеки на морі.