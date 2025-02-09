Фінляндія стежить за ситуацією з пошкодженням нафтового танкера РФ у порту Усть-Луга

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна пильнує ситуацію із пошкодженням танкера з мазутом у російському порту Усть-Луга.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

За словами Орпо, Фінляндія посилила можливості реагування на розливи нафти у зв’язку з інцидентом.

"Ми уважно стежимо за новинами про пошкодження нафтового танкера в порту Лаукаансуу (Усть-Луга – ред). Фінська влада допомагає прояснити ситуацію.

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Фінляндія збільшила свої можливості реагування на розливи нафти", – написав фінський прем'єр.

Seuraamme tarkasti uutisia Laukaansuun satamassa vaurioituneesta öljytankkerista. Suomen viranomaiset selvittävät osaltaan tilannetta. Suomi on nostanut öljyntorjuntavalmiutta. – Petteri Orpo (@PetteriOrpo) February 9, 2025

Морська охорона у Фінській затоці заявила телерадіокомпанії Yle, що наразі у фінської сторони немає підтвердженої інформації про надзвичайну подію в російському порту Усть-Луга, де, за даними ЗМІ, тоне навантажений мазутом танкер Koala.

"Однак ми стежимо за ситуацією. Було вжито необхідних зусиль для отримання додаткової інформації про подію", – заявили в Морській охороні.

Російські ЗМІ "Фонтанка" і ТАСС повідомили, що танкер Koala з мазутом на борту зазнав лиха в порту Усть-Луга.

Глава Ленінградської області Александр Дрозденко заявив у Telegram, що загроза розливу нафтопродуктів відсутня.

Пресслужба Росморрічфлоту уточнила, що на борту танкера стався вибух у машинному відділенні.

Koala ходить під прапором Антигуа і Барбуди.

Раніше цього тижня стало відомо, що Данія посилить перевірки суден, що перевозять російську нафту, з метою захисту навколишнього середовища та безпеки на морі.

Наприкінці минулого року Велика Британія почала перевіряти судна, що проходять через Ла-Манш, на наявність у них страхової акредитації, тоді як занепокоєння щодо суден тіньового флоту в Балтійському морі зростає після низки інцидентів, коли кораблі завдавали шкоди підводним кабелям.