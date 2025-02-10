Шольц и Мерц подтвердили, что по-разному смотрят на поставки Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз исключил поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, в то время как его конкурент, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил, что имеет другую позицию.

Как пишет "Европейская правда", об этом Шольц и Мерц говорили во время предвыборных дебатов в воскресенье, их слова приводит агентство DPA.

Шольц снова заявил, что исключает поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, намекнув при этом, что Мерц засомневался по этому вопросу.

"Я не думаю, что это правильно – доставлять разрушительное оружие, бьющее вглубь российской территории. Я считаю, что это именно тот шаг, который не стоит делать, если вы несете ответственность за Германию", – сказал Шольц.

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Мерц зато отметил, что он "всегда был очень четким" в своей позиции относительно поставок ракет Taurus Украине.

"Моя позиция никогда не менялась. Я всегда говорил, что решение о поставках крылатых ракет должно приниматься в Европейском Союзе. Соединенные Штаты поставляют, Франция поставляет, Великобритания поставляет; мы также должны были бы поставлять", – сказал Мерц.

Досрочные выборы в Германии запланированы на 23 февраля. По данным социологических опросов, наибольшие шансы на победу имеет оппозиционный союз ХДС/ХСС с Фридрихом Мерцом во главе.

ХДС/ХСС включил поддержку Украины и обещание расширения санкций против России в свою предвыборную программу.

На встрече с Мерцом в декабре Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии "усиления украинской дальнобойности".

О том, кем является Фридрих Мерц, читайте в статье – Мерц придет, порядок наведет? Что известно о политике, который должен стать новым канцлером Германии.