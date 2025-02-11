США и Британия отказались подписать международную декларацию по ИИ на саммите в Париже

Великобритания и США не подписали международное соглашение об искусственном интеллекте (ИИ), принятое на глобальном саммите в Париже.

Об этом сообщает BBC, информирует "Европейская правда".

Документ, подписанный Францией, Китаем и Индией, а также другими странами, обещает "открытый", "инклюзивный" и "этический" подход к развитию технологии ИИ.

Дискуссии на саммите в Париже были сосредоточены на влиянии ИИ на общество и окружающую среду, а также на том, какие меры необходимо предпринять, чтобы воспользоваться его преимуществами и предотвратить риски.

Реклама:

Ни США, ни Великобритания не объяснили причин, по которым они не подписали декларацию.

Однако во время своего выступления на саммите вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта может "убить трансформирующуюся отрасль в тот момент, когда она только начинает развиваться".

По словам Вэнса, ИИ – это "возможность, которую администрация Трампа не упустит".

Он также добавил, что "политика развития ИИ" должна быть приоритетнее безопасности.

Политики, руководители государств и дипломаты на саммите в Париже обсуждали способы получения экономических выгод от инноваций в сфере ИИ и одновременно устранения рисков, связанных с этой технологией.

В прошлом году сообщалось, что разведывательные ведомства Соединенного Королевства хотят создать отдельную "лабораторию", которая занималась бы анализом киберугроз и угроз, связанных с использованием искусственного интеллекта.

А президент Латвии Эдгардс Ринкевичс говорил, что искусственный интеллект является опасным инструментом, с помощью которого можно вмешиваться в избирательные процессы.