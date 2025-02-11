Испания легализует десятки тысяч мигрантов, пострадавших от наводнений в Валенсии

Правительство Испании объявило во вторник, что предоставит годовые разрешения на проживание и работу около 25 тысячам мигрантов, пострадавших от прошлогодних смертоносных наводнений в регионе Валенсия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что новые меры, которые также включают выдачу студенческих разрешений, помогут мигрантам и членам их семей.

"Основная цель – защитить иностранцев в ситуациях максимальной уязвимости и не допустить, чтобы они оказались в нелегальном положении", – добавили в министерстве по вопросам миграции.

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Агентство напоминает, что Испания планирует легализовать около 900 тысяч нелегальных иммигрантов в течение следующих трех лет, чтобы увеличить свою рабочую силу в условиях старения населения.

Наводнения в Испании, которые только в Валенсии унесли жизни более 220 человек, были одними из худших в Европе в этом веке. Регион после смертоносных наводнений попросил центральное правительство о 31 млрд евро помощи.

Олано – не единственный валенсийский политик, который попал под огонь критики.

Осенью прошлого года десятки тысяч людей требовали отставки главы правительства Валенсии Карлеса Масона после того, как выяснилось, что он взял трехчасовой обед в тот день, когда началось подтопление.