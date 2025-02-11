Іспанія легалізує десятки тисяч мігрантів, які постраждали від повеней у Валенсії

Уряд Іспанії оголосив у вівторок, що надасть річні дозволи на проживання та роботу близько 25 тисячам мігрантів, які постраждали від торішніх смертоносних повеней у регіоні Валенсія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікується, що нові заходи, які також включають видачу студентських дозволів, допоможуть мігрантам і членам їхніх сімей.

"Основна мета – захистити іноземців у ситуаціях максимальної вразливості і не допустити, щоб вони опинилися в нелегальному становищі", – додали в міністерстві з питань міграції.

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Агентство нагадує, що Іспанія планує легалізувати близько 900 тисяч нелегальних іммігрантів протягом наступних трьох років, щоб збільшити свою робочу силу в умовах старіння населення.

Повені в Іспанії, які лише у Валенсії забрали життя понад 220 людей, були одними з найгірших в Європі в цьому столітті. Регіон після смертоносних повеней попросив центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.

Восени минулого року десятки тисяч людей вимагали відставки глави уряду Валенсії Карлеса Масона після того, як з'ясувалося, що він взяв тригодинний обід того дня, коли почалось підтоплення.