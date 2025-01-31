Фицо пожаловался послу Чехии на "вмешательство" во внутренние дела, в Праге ответили

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо снова высказал претензии Чехии из-за якобы вмешательства во внутренние дела его страны, где происходят антиправительственные протесты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Порцию претензий к Чехии Фицо озвучил во время встречи с послами, аккредитованными в Словакии.

В своей речи он сначала говорил о протестах в стране, прекращении транзита газа и приходе к власти Дональда Трампа, но в какой-то момент непосредственно обратился к чешскому послу Рудольфу Йиндраку.

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"Господин посол, я не понимаю вмешательства чешской политической сцены и медиа-сцены во внутренние политические дела Словацкой Республики. Это неправильно, когда с другой стороны Моравии поступают любые настроения, взгляды или рекомендации относительно внутриполитической ситуации в Словакии", – сказал Фицо.

Слова главы словацкого правительства раскритиковали как премьер-министр Чехии Петр Фиала, так и министр иностранных дел Ян Липавский.

"Обвинения Роберта Фицо в том, что Чехия вмешивается в дела Словакии, являются абсурдными – если только словацкий премьер не имеет в виду то, как Андрей Бабиш (лидер чешской оппозиционной партии ANO. – Ред.) поддерживал его перед последними словацкими выборами", – напомнил Фиала.

Липавский в свою очередь обратился к Фицо через X (Twitter).

"Чешская Республика является демократическим обществом, и это включает в себя свободу слова. Мы решительно отвергаем вмешательство чешского правительства в дела Словацкой Республики", – написал он.

На этой неделе премьер-министр Словакии уже обвинил чешских политиков и СМИ во вмешательстве во внутреннюю политику его страны, утверждая, что они направлены против его политического союзника, чешского оппозиционного политика Андрея Бабиша.

Как известно, на фоне длительных многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

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