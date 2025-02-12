Парламент Армении в первом чтении одобрил законопроект о вступлении в ЕС

Национальное собрание Армении 12 февраля приняло в первом чтении проект закона, которым объявлено о начале процесса вступления страны в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Armenpress.

Обсуждение документа Национальное собрание начало накануне. В конце концов законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз" одобрили 63 депутата, против выступили семь.

Проект представила гражданская инициатива Evrovote, собрав в необходимый срок подписи для внесения законодательной инициативы в Национальное собрание. Инициативе удалось собрать 60 тысяч подписей вместо необходимых 50 тысяч.

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9 января законопроект обсудили и одобрили на заседании правительства Армении, после чего направили на рассмотрение парламента.

Окончательная версия законопроекта, одобренная комиссией по европейской интеграции, содержит следующую формулировку: "Республика Армения, выражая волю народа Республики Армения, ставя задачу сделать Республику Армения безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

В правительстве Армении ранее объясняли, что принятие законопроекта о начале вступления Армении в ЕС само по себе не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.

В Армении также говорят, что пока останутся в торговом союзе с Россией, несмотря на курс на ЕС.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее отмечал, что потенциальное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.