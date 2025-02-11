В уряді Вірменії пояснили, навіщо потрібен законопроєкт про вступ до ЄС

Заступник міністра закордонних справ Вірменії Паруйр Ованесян заявив, що ініційований урядом законопроєкт про про початок процесу вступу країни в Європейський Союз не є заявкою на такий вступ.

Його слова під час виступу в парламенті Вірменії цитує агентство "Арменпресс", повідомляє "Європейська правда".

Ованесян підкреслив, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вріменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.

"Законопроєкт про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу також співзвучний проведенню Республікою Вірменія збалансованої та врівноваженої зовнішньої політики, яка спрямована на диверсифікацію співробітництва у сфері економіки та безпеки", – підкреслив він.

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Заступник глави МЗС Вірменії також перелічив досягнення у двосторонніх відносинах ЄС і Єревана, зокрема діалог щодо візової лібералізації та цивільну моніторингову місію Євросоюзу.

Він також зазначив, що "Європейський Союз продовжує залишатися основним партнером Вірменії в підтримці розвитку інститутів, заснованих на спільних цінностях".

Нагадаємо, на початку січня уряд Вірменії схвалив законопроєкт про запуск процесу вступу країни в ЄС.

Його розгляд у вірменському парламенті триватиме 11-14 лютого.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.