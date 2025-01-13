У Вірменії кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією попри курс на ЄС

В уряді Вірменії заявили, що поки не збираються виводити країну з Євразійського економічного союзу, попри те, що країна взяла курс на вступ до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву міністра економіки Геворка Папояна наводить News.am.

Міністр сказав, що Вірменія поки є членом ЄЕС і питання виходу з цього союзу "не у порядку денному".

"Процес вступу до ЄС – це паралельний процес. Нам потрібно не обговорювати ці порядки денні, а підвищувати стійкість нашої економіки. Вірменія має збільшувати конкурентоздатність нашої продукції незалежно від того, чи буде вона в ЄЕС, чи в ЄС", – заявив посадовець.

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"Ми хочемо бути незалежними. Це означає бути залежними не від одного, а від багатьох, і при цьому створити такі умови, щоб багато хто певною мірою залежав від нас… Не треба нічого змінювати, потрібно зберегти і збільшити обсяги товарообігу у рамках ЄЕС, та збільшувати цей показник з іншими", – сказав міністр економіки.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Вірменії схвалив законопроєкт про запуск процесу вступу країни в ЄС.

У Москві після того заявили, що вступ Вірменії до ЄС несумісний з її членством у Євразійському економічному союзі.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.