Франция, Германия и Испания настаивают на участии Европы в "сделке" о мире в Украине

Министры иностранных дел Франции, Германии и Испании после встречи в среду, 12 февраля, подчеркнули, что любая мирная "сделка" по Украине не может быть достигнута без участия Киева и его европейских партнеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Глава дипломатии Франции Жан-Ноэль Барро во время общения с журналистами в среду в Париже отметил, что "справедливого и длительного мира в Украине не будет без участия европейцев".

Глава МИД Германии Анналена Бербок и Испании Хосе Мануэль Альбарес заявили, что ни одно решение по Украине не может быть принято "без Украины", и призвали страны ЕС продемонстрировать единство в этом вопросе.

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"Мы хотим мира для Украины, но мы хотим, чтобы несправедливая война закончилась справедливым миром", – добавил испанский министр.

Министры выступили вскоре после того, как президент США Дональд Трамп и Владимир Путин договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Напомним, 12 февраля в Париже состоялась встреча в формате "Веймар+" на уровне министров иностранных дел по Украине.