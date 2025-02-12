Франція, Німеччина та Іспанія наполягають на участі Європи в "угоді" про мир в Україні

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Іспанії після зустрічі в середу, 12 лютого, підкреслили, що будь-яка мирна "угода" щодо України не може бути досягнута без участі Києва та його європейських партнерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Глава дипломатії Франції Жан-Ноель Барро під час спілкування з журналістами в середу в Парижі наголосив, що "справедливого і тривалого миру в Україні не буде без участі європейців".

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок та Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявили, що жодне рішення щодо України не може бути ухвалене "без України", і закликали країни ЄС продемонструвати єдність у цьому питанні.

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"Ми хочемо миру для України, але ми хочемо, щоб несправедлива війна закінчилася справедливим миром", – додав іспанський міністр.

Міністри виступили невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп і Владімір Путін домовилися "негайно" розпочати переговори щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, 12 лютого в Парижі відбулась зустріч у форматі "Веймар+" на рівні міністрів закордонних справ щодо України.