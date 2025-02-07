Франция подтвердила проведение встречи в формате "Веймар+" по поддержке Украины

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что 12 февраля в Париже состоится встреча в формате "Веймар+" на уровне министров иностранных дел по Украине, в которой должно принять участие "американское представительство".

Об этом на брифинге сообщил представитель французского МИД Кристоф Лемуен, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Представитель французского МИД подчеркнул, что вопрос о том, кто именно будет представлять на встрече США, "находится в процессе определения", а окончательный формат "сейчас дорабатывается".

По его словам, эта конференция, которая состоится накануне Мюнхенской конференции по безопасности, в которой, как известно, примет участие специальный представитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, даст возможность обсудить усилия, прилагаемые европейскими странами для усиления поддержки, "чтобы поставить Украину в лучшую позицию для мирных переговоров".

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Об этом также заявил во время брифинга и спикер украинского МИД Георгий Тихий.

На эту встречу французский коллега Жан-Ноэль Барро пригласил министра Андрея Сибигу.

"Министр будет присутствовать на этих переговорах. Напомню, это уже третья встреча в таком формате. Предыдущие состоялись в Варшаве и Берлине", – добавил он.

О том, что Сибига примет участие в расширенном заседании глав МИД европейских стран и нового государственного секретаря США Марко Рубио в феврале сообщали СМИ еще в конце января. Отметим, что встреча в Париже, вероятно, станет первым личным контактом чиновника Украины с новой администрацией Трампа.

Во время встречи в Германии в декабре 2024 года, где участвовала главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, министры пообещали увеличить помощь Украине.

Марко Рубио был назначен на должность главы Госдепа 21 января, но пока не говорил с главой украинского МИД.