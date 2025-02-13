Глава Пентагона: переговоры Трампа с Путиным – это не предательство Украины
Глава Пентагона Пит Хегсет убежден, что усилия новой администрации США по установлению мира в Украине и переговоры президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным не являются "предательством".
Об этом он сказал перед начало встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
У Хегсета спросили, не считает ли он, что продвижение США скорейшего мира в Украине и переговоры с Путиным могут быть расценены "как предательство".
В ответ он заявил: "Это ваша речь, не моя. Конечно, это не предательство".
Глава американского оборонного ведомства указал, что "ни одна страна не имеет большей преданности миссии поддержки Украины".
"Здесь нет предательства. Здесь есть признание того, что весь мир и Соединенные Штаты инвестируют и заинтересованы в мире. В мире путем переговоров, как сказал президент Трамп. Он говорил, что нужно прекратить убийства, а для этого нужно, чтобы обе стороны признали, что это не то, чего они хотят", – добавил Хегсет.
В среду Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.
После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.
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