Глава Пентагона Пит Хегсет убежден, что усилия новой администрации США по установлению мира в Украине и переговоры президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным не являются "предательством".

Об этом он сказал перед начало встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

У Хегсета спросили, не считает ли он, что продвижение США скорейшего мира в Украине и переговоры с Путиным могут быть расценены "как предательство".

В ответ он заявил: "Это ваша речь, не моя. Конечно, это не предательство".

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Глава американского оборонного ведомства указал, что "ни одна страна не имеет большей преданности миссии поддержки Украины".

"Здесь нет предательства. Здесь есть признание того, что весь мир и Соединенные Штаты инвестируют и заинтересованы в мире. В мире путем переговоров, как сказал президент Трамп. Он говорил, что нужно прекратить убийства, а для этого нужно, чтобы обе стороны признали, что это не то, чего они хотят", – добавил Хегсет.

В среду Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

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