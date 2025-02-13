Глава Пентагона о границах Украины: принять реальность не означает пойти на уступки

Глава Пентагона Пит Хегсет расширил свой тезис о том, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью.

Об этом он говорил на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Хегсет сказал, что "реализм является важной частью разговора", чего до этого было недостаточно.

"Но просто указать на реализм, например, что границы не будут откачены до того, какими все хотели бы их видеть в 2014 году, не является уступкой Владимиру Путину.

Это признание реалий жесткой силы на местах, после многих жертв, сначала со стороны украинцев, а затем со стороны союзников, и осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет определенной демаркацией, которой не желает ни одна из сторон", – отметил министр обороны США.

Он также отверг критику подхода Дональда Трампа, мол, президент США уже пошел на уступки Владимиру Путину.

"Аргументы, которые приводились, что то, что он сейчас садится за стол переговоров, – это откровенные уступки Владимиру Путину, которые президент Соединенных Штатов не должен делать... Я просто отвергаю это", – сказал Хегсет.

Он добавил, что Путин готов к переговорам, поскольку реагирует на силу и видит в Трампе сильного соперника.

Как известно, в среду Трамп и Владимир Путин договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны в Украине.

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

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