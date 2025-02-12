Сенат проголосовал за назначение скандальной Габбард главой разведки США

Сенат США в среду, 12 февраля, проголосовал за утверждение кандидатуры Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Сенат утвердил кандидатуру Габбард 52 голосами против 48, причем один республиканец – сенатор Митч Макконнелл – присоединился к демократам, которые выступили против нее.

Перед голосованием лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер попросил своих коллег-республиканцев пересмотреть решение об утверждении Габбард на должность.

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"Я прошу своих коллег – я знаю, что сейчас последняя минута – подумать дважды, проголосовать "нет", как мы все и будем голосовать, потому что это ужасная кандидатура, которая поставит под угрозу нашу национальную безопасность и наши разведывательные операции во всей стране и мире", – сказал Шумер.

Ранее во время слушаний Габбард была вынуждена отвечать на вопросы сенаторов относительно своих предыдущих противоречивых заявлений.

Больше всего ей пришлось объяснять позицию относительно Эдварда Сноудена – разоблачителя Агентства нацбезопасности США, который опубликовал данные о шпионской программе PRISM. Ранее Габбард выступала за помилование Сноудена, но на слушаниях изменила свое мнение.

Некоторые республиканцы, которые высказывали опасения относительно кандидатуры Габбард, впоследствии поддержали ее кандидатуру.

Сенатор-республиканка Лиза Мурковски заявила в понедельник, что будет голосовать за утверждение кандидатуры Габбард.

Мурковски отметила, что у нее все еще есть "опасения по поводу некоторых позиций, которые она занимала раньше", но добавила, что Габбард "привносит независимое мышление и необходимый надзор в ее новую роль".

Габбард также скандально известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".

На слушаниях она сказала, что не является "марионеткой Путина" или Асада и сохраняет верность Штатам.

На посту директора Национальной разведки США Габбард будет контролировать 18 разведывательных служб с бюджетом около 100 миллиардов долларов и служить главным советником Трампа по вопросам разведки.

СМИ ранее сообщали, что американское разведывательное сообщество и их европейские коллеги выражают беспокойство из-за номинирования Габбард.